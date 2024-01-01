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        Adana'da elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

        Adana'da yılbaşı gecesi tam bir facia yaşandı. Olayda elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Dumanların arasında kalan anne, baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise ağır yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:19
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        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
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        Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

        İHA'da yer alan habere göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler D. ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

        Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan D. Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. D. Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        #son dakika
        #adana
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