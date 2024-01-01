Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

İHA'da yer alan habere göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan D. Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. D. Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.