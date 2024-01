Yeni yıla sahnede girenler

2 Şurada Paylaş!









SİBEL CAN (İSTANBUL)

Sibel Can, yılbaşı için geri sayıma ‘Padişah’ şarkısıyla girdi. Tüm misafirlerin gecenin başından sonuna kadar tüm şarkılara dev koro şeklinde eşlik ettiği konserde, Can, Türk sanat müziği, Türk halk müzik ve arabesk şarkıları seslendirdi. Can, yeni yeni yılı; "Yeni yılda herkese önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk diliyorum. Dilerim herkes yeni yılda gönüllerinden geçenleri gerçekleştirebilirler. Yine müzik dolu bir yıl olsun" diyerek kutladı.