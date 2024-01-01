Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yıla görev başında giren personel ziyaret edildi Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Isparta Valisi Aydın Baruş ve Burdur Valisi Türker Öksüz yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Isparta Valisi Aydın Baruş ve Burdur Valisi Türker Öksüz yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Vali Şahin, vatandaşların huzur ve güvenliği için yeni yılda görev başındaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi, yeni yıllarını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki sahil güvenlik ekiplerine, Yenikapı Polis Merkezi Amirliğine, Döşemealtı yol kontrol noktasında ve Korkuteli Bozova Jandarma Karakolunda görevli ekiplere ziyarette bulundu.

Şahin, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, ekiplerin havada, denizde ve karada kentte huzurlu bir yılbaşı geçirilmesi için teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Şahin, şöyle konuştu:

"Denizde sahil güvenlik, kırsalda jandarma, şehir merkezinde emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tüm unsurlarıyla ve vasıtalarımızı seferber etmek suretiyle görevimizin başındayız. Hedefimiz huzurlu, kazasız, problemsiz bir yılbaşının geçirilmesi ve Antalya'mıza huzurlu bir yeni yıl yaşatabilmek. Bu vesileyle Antalya'mıza, Antalyalılara ve milletimize hayırlı seneler diliyorum. 2024'ün milletimiz ve devletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

Kentte, 2 bin 204 jandarma personeli, 280 jandarma aracı, 6 bin emniyet personeli ve bin 124 ekip, 232 sahil güvenlik personeli, 1 hava aracı ve 21 deniz aracının görev yaptığı bildirildi.

- Muğla

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yılbaşı gecesi huzurevinde kalan misafirlerle kentte görev yapan güvenlik güçleri ve hastaneyi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ile Menteşe ilçesi Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevini ziyaret ederek burada kalanların ve görevli personelin yeni yılını kutladı.

Yetkililer daha sonra Menteşe'deki Aydın giriş noktasındaki uygulama noktasında görev yapan güvenlik personelinin de yeni yılını kutladı.

Buradan Muğla-Denizli kara yolundaki uygulama noktasına geçen Akbıyık ve beraberindekiler, görevli personelin yeni yılını kutlayarak, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması için Muğla genelinde gece boyunca ekiplerin denetimlerini devam edeceğini söyledi.

Akbıyık Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Yenidoğan servisini ziyaret eden Akbıyık, sağlık çalışanları ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Akbıyık ve beraberindekiler son olarak Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine giderek buradaki personelin yeni yılını kutladı.

Öte yandan, Muğla kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulamalara ağırlık verdi.

Kentteki bir çok ana arterde ise trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.

- Isparta

Isparta Valisi Aydın Baruş da yılbaşında çalışan kamu kurumu çalışanlarını ziyaret etti.

Polis karakolu, uygulama noktaları, itfaiye ve zabıtayı ziyaret eden Baruş, personele kolaylıklar diledi.

Vali Baruş, daha sonra uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

- Burdur

Burdur Valisi Türker Öksüz, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi, hastaları ziyaret etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Hacılar Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Öksüz, buradan Burdur-Fethiye karayolundaki uygulama merkezine geçti.

Görevi başındaki polislerin yılbaşını tebrik eden Öksüz, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarla buluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personelin de yeni yılını kutlayan Vali Öksüz, buradan Kışla uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'le uygulamaya katıldı.

Denetimde durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara baklava ikram edip yeni yıllarını kutlayan Öksüz ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vali Öksüz, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'ün ülkeye hayır, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

2023'ü bazı acılarla geride bıraktıklarını belirten Öksüz, 6 Şubat'ta ülkeyi derinden etkileyen, birçok vatandaşın hayatını kaybettiği büyük bir afet, deprem meydana geldiğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Öksüz, şunları kaydetti:

"Bir daha bu tür depremlerin ülkemizde yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah böyle bir acıyla ülkemiz, milletimiz karşılaşmaz. Bir yandan da tabii bir süredir Gazze'de bütün uygar Dünya'nın maalesef duyarsız kaldığı, görmediği, duymadığı bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada binlerce çocuk, yaşlı demeden insanlar maalesef hayatını kaybediyor. Bundan dolayı çok üzgünüz. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce o topraklarda huzurun barışın, kardeşliğin hakim kılınmasını temenni ediyorum. 2024, bu anlamda inşallah yeni bir umut, yeni bir fırsat olur diye umuyorum."