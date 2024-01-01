Yılın ilk günü deniz kirliliğine dikkat çekmek için yüzdüler

ANTALYA'da 10 kişilik grup, deniz kirliliğine dikkat çekmek için Konyaaltı Sahili'nde suya girip, yüzdü.

Türkiye genelinde deniz sevdalıları, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yeni yılın ilk günü saat 13.00'te sahillerde buluşarak denize girdi. Organizasyonun Antalya ayağında ise 10 kişilik grup, Konyaaltı Sahili'nde bir araya geldi. Sporcu ve yüzücülerden oluşan grup, hazırlıklarını yaparak 'temiz deniz' sloganıyla koşarak denize girdi.

Triatlon antrenörü olan Zülfü Karabulut, "Bugün temiz deniz için bir organizasyonu yaptık. İstanbul'da Suadiye yüzücülerinin başlattığı bir etkinlik. Temiz deniz sloganı altında bugün tüm Türkiye'de yüzme etkinliği yapacağız. Yeni yılın ilk günü. İlk günümüz yüzmeyle geçsin. Yüzmeyle, sporla yapılan etkinliklerin olduğu bir yıl olsun istiyoruz" dedi.

Grupla yüzmeye gelen triatlon yüzücüsü Güldenay Uruk, "Yeni yılın ilk günü bugün. Suadiye yüzücüleri 'kirli denizde yüzmek istemiyoruz, bundan sonra temiz denizde yüzmek istiyoruz' diye etkinlik başlattı. O yüzden tüm Türkiye'de yüzücüler bugün saat 13.00'te denizde olacağız. Denizin içinde her türlü şey var. Lastik, demir, beton, balıkçıların oltaları. Naylon torba, her türlü plastik hepsi denizde. Deniz bizim geleceğimiz, hayatımız, denizlerimizi temiz tutalım" diye konuştu.