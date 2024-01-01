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"1999 SEÇİMİNDEN SONRA KULÜBÜN DÜŞÜŞÜ BAŞLADI"

Zeytinburnuspor Yöneticilerinden Yılmaz Çam, "Zeytinburnuspor çok büyük bir camiadır. İstanbul'da kuruldukları semtlere bakarsak Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın Florya'da, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 büyüklerden sonra en çok tarafları olan bir takımdır. Burası Ermeni Vakfı'ndan önce bir hanımefendiye aitti. Veli Duman ve Muzaffer Çavuşoğlu'nun emekleriyle yapıldı. Ermeni Vakfı'ndan izin alınarak yapıldı. Ermeni Vakfı, buraya yeşil alan ve spor tesisi yapılmasına izin vermişti. 1999 belediye seçiminden sonra, bu stadyum da, bu kulübün düşüşü başladı. Tahmini 2012 yılına kadar burada futbol oynanıyordu. Biz daha önceki senelerde girişimde bulunduk, çim saha olarak amatör kulüplere verin dedik lakin depreme dayanıksız denildiği için önce kabul edildi, sonra edilmedi. Son aldığım bilgiye göre 1 ay içinde yıkılıp yenisi yapılacak diye Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan söz aldı arkadaşlarımız" diye konuştu.