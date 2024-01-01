Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi.
Japonya'da kamu yayın kuruluşu NHK, Pazartesi günü Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ardından 7,4 olarak güncellendi.
Japonya Meteoroloji Ajansı; Ishikawa, Niigata ve Toyama bölgeleri için kıyı boyunca tsunami uyarısı yaptı.
Tsunami dalgalarının 5 metreye kadar yükselebileceği ifade edilerek halktan dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Japon elektrik dağıtım şirketi Hokuruki, 36 binden fazla evde deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.
Tsunami uyarısından sonra Honshu bölgesinde 5,7'lik bir deprem daha meydana geldi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.