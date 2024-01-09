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        İYİ Parti Antalya İl Teşkilatında 6 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti

        İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, görevlerinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:54
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        İYİ Parti Antalya İl Teşkilatında 6 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti
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        İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, görevlerinden istifa etti.

        İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Deniz, beraberindekilerle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini söyledi.

        Göreve geldikleri üye sayısının Antalya'da yüzde 50 azaldığını savunan Deniz, "99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta yapılan İlçe Başkanları toplantısında Kepez İlçe Başkanının il yönetim kurulundan 40 istifa var." diye konuştu.

        Deniz, partiden istifa edenlerin de olduğuna değinerek, İYİ Parti Antalya milletvekillerine ulaşamadıklarını, görüşme gerçekleştiremediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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