DÜZELTME - "Bisiklette 'Tour Of Antalya' heyecanı, 9-12 Şubat'ta yaşanacak" başlıklı haberimizin başlık ve giriş cümlesindeki "9-12 Şubat" ibaresi kaynağından "8-11 Şubat" olarak düzeltilmiştir. Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 8-11 Şubat'ta yaşanacak Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 8-11 Şubat'ta düzenlenecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL