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        DÜZELTME - "Bisiklette 'Tour Of Antalya' heyecanı, 9-12 Şubat'ta yaşanacak" başlıklı haberimizin başlık ve giriş cümlesindeki "9-12 Şubat" ibaresi kaynağından "8-11 Şubat" olarak düzeltilmiştir. Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 8-11 Şubat'ta yaşanacak

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 8-11 Şubat'ta düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:15
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        DÜZELTME - "Bisiklette 'Tour Of Antalya' heyecanı, 9-12 Şubat'ta yaşanacak" başlıklı haberimizin başlık ve giriş cümlesindeki "9-12 Şubat" ibaresi kaynağından "8-11 Şubat" olarak düzeltilmiştir. Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 8-11 Şubat'ta yaşanacak
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        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 8-11 Şubat'ta düzenlenecek.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun ana sponsoru Akra Otel'de gerçekleşen toplantıya katılan Vali Hulusi Şahin, bisiklet sporunun Antalya ile çok örtüştüğünü belirtti.

        Turizmi 12 aya yaymak için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Şahin, "Antalya'nın marka değerini artırmak açısından çok faydalı gördüğüm bu etkinlikleri çeşitlendirerek büyütmenin arayışı içindeyiz. Spor bu anlamda çok güzel bir argüman. Sportif, kültürel ve bilimsel olarak daha büyük çapta faaliyetler yapacağız. Bu etkinlikleri büyüttükçe birim etkinlikten elde ettiğimiz gelir de artacaktır. Türkiye’nin toplam turizm hedeflerine ulaşmada kilometre taşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin 2028'de 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefi olduğunu vurgulayan Şahin, bu yüksek çıtaya ulaşabilmek için her argümanı kullanacaklarına dikkati çekti.

        Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim de organizasyon hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon direktörü Aydın Ayhan Güney, ana sponsor Haydar Barut ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci bisiklet yol yarışı ünvanına sahip Tour Of Antalya'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından ünlü bisiklet takımları Antalya’da pedal çevirecek.

        Her yıl farklı bir temayla dikkati çeken "Tour Of Antalya", bu yıl "Pedalların ritmiyle tarihi ve doğayı keşfet" temasıyla gerçekleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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