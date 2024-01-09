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Portekizli gazeteciler Habertürk'e Fernando Santos'u anlattı: Felsefesi gol yememek Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernandes Santos oldu. 69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyı Portekizli gazetecilere sorduk. Record gazetesi haber direktörü Sergio Krithinas, "Fernando'ya göre; eğer gol yemezseniz maçı kazanma şansınız yarı yarıya olur, çünkü gol yemezseniz kaybetmeyeceğinizden emin olursunuz. Bu onun felsefesinin bir parçası" yorumunda bulundu. İşte Portekizli teknik direktör hakkında merak edilenler... İnanç Ergülen iergulen@haberturk.com Giriş: 09.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:36 facebook

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Record gazetesi haber direktörü Sergio Krithinas: GOL YEMEMEK ONUN FELSEFESİ Fernando Santos sonuçları her şeyin üstünde tutan bir teknik direktör. Portekiz'de sık sık fazla defansif olmakla ve maçlarda risk almamakla suçlanıyordu. Bu önemli bir eleştiriydi çünkü; Portekiz Milli Takımı'nda çok yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen çoğu zaman gol yememeye öncelik veriyordu ve gol yemekten endişe ediyordu. Hep defans odaklı bir teknik direktör olduğunu reddetti ve bununla alakalı rakamları/istatistikleri gösterdi. Aslında hücum istatistiklerinde iyi rakamları var. Ama sahip olduğu imaj bu. Normalde 4-4-2, bazen de orta sahada bir yıldızla oynamayı sever. Bazen sahanın merkezine çok sayıda oyuncu koymayı sever, bazen 4-3-3 ile oynardı ama sistemi daha çok 4-4-2 şeklindeydi. Her zaman takımın dengesine önem verirdi. Fernando'ya göre; eğer gol yemezseniz maçı kazanma şansınız yarı yarıya olur, çünkü gol yemezseniz kaybetmeyeceğinizden emin olursunuz. Bu onun felsefesinin bir parçası.

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Açıkçası Türkiye Süper Ligi'ni çok fazla takip etmiyorum. Belki dil konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bazen oyuncularla iletişim kurmanız gerekir. Ama Yunanistan'da öyle değildi. Yunanistan'da özellikle Atina'da ve milli takımda oldukça başarılıydı. Yunanistan'da başardıkları nedeniyle çok saygı gören birisiydi. Beşiktaş taraftarının bu sezon için beklentilerinin neler olduğunu bilmiyorum. Ama ona zaman verirseniz eminim yapacaktır. Takımdaki bazı oyuncuları geliştirebilir, takımı bir bütün olarak geliştirebilir ve işe de yarayabilir ama baskıyla çok iyi başa çıkabildiğini düşünmüyorum. Bazen kararlarının baskıdan etkilenmesine izin veriyor. Eğer Beşiktaş taraftarları sabırlı olur ve onun çalışmasına izin verirse, bence başarılı olabilir. Santos hakkındaki görüşüm bu. Bunun dışında kendisi harika bir adam, iyi bir kalbi olan ve dürüst bir insan. Çalışan tüm oyuncular onun çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorlar.