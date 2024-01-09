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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | 9 Ocak güncel baraj doluluk oranı, baraj doluluk oranı iski grafikle açıkladı

        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından, iki gündür mega kentte, şiddetli sağanak vardı. İşte 9 Ocak Salı itibariyle barajlarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:37
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        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.90'a çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 53.63 OLDU

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        İki gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 53.63 olarak ölçüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul'da baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 0.73 yakın arttı.

        BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da bu hafta içi sağanak yağış bekleniyor. Baraj doluluk oranının daha da artacağı belirtiliyor.

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        #baraj doluluk oranı
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