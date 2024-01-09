Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul kar yağışı | Yılın ilk karı İstanbul'a düştü! - Haberler

Yılın ilk karı İstanbul'a düştü! Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:05 facebook

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İstanbul'da, belirli bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı.

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SICAKLIK 10 DERECE DÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından, Beylikdüzü güne kar yağışıyla uyandı. İlçede yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.