Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla haftaya 6. basamakta girerken, Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise haftaya averajla 5. sırada başladı.

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BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal ve Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.