Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik Norveç hükümetine yine dava açtı: Tecridi sona ersin istiyor
Norveç'te 2011 yılında çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Breivik, insan hakları gerekçesiyle Norveç hükümetine yine dava açtı. Davanın dün görülen ilk kısmında Breivik'in tecridinin sona ermesini istediği belirtildi
Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı. 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulan Breivik'in davanın dün görülen ilk duruşmasında tecridinin sona ermesini istediği belirtildi.
Breivik'in avukatı Norveç'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunarak, "10 yıldan fazla süredir izole bir halde yaşıyor. Sadece gardiyanları ve hapishane yetkililerini görüyor.
Breivik'in avukatı Øystein Storrvik Associated Press'e verdiği demeçte, Breivik'in akıl sağlığının zarar gördüğünü ve bunun onu "intihara meyilli" ve antidepresanlara bağımlı hale getirdiğini söyledi.
"AVRUPA YARGI TARİHİNDE BENZERSİZ"
Storrvik, kısıtlamaların hafifletilmesi ve diğer mahkumlarla daha fazla temasın sağlanmasını gerektiğini ve 12,5 yıla yakın tecritin Avrupa yargı tarihinde "benzersiz" olduğuna inandığını söyledi.
"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYOR"
Storrvik, 44 yaşındaki müvekkilinin tutukluluk koşulları nedeniyle artık yaşamak istemediğini söyleyerek, "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" dedi.
Norveç Adalet Bakanlığı, güvenlik gerekçeleriyle Breivik'in diğer mahkumlardan ayrı tutulması gerektiğini savunuyor.
Diğer yandan Norveç'te hücre hapsindeki Breivik'in kaldığı iki katlı binada mutfak, yemek odası, Xbox oyun sistemi bulunan televizyon odası, birçok sandalye, Eyfel Kulesi tablosu, spor odası ve 3 muhabbet kuşu bulunuyor.
TOPLU KATLİAM SALDIRISI
Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.
Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.
Breivik 2016'da da Norveç devletine karşı insan hakları davası açmış ve bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.