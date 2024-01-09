Haberler Dünya Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik Norveç hükümetine yine dava açtı: Tecridi sona ersin istiyor

Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik Norveç hükümetine yine dava açtı: Tecridi sona ersin istiyor Norveç'te 2011 yılında çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Breivik, insan hakları gerekçesiyle Norveç hükümetine yine dava açtı. Davanın dün görülen ilk kısmında Breivik'in tecridinin sona ermesini istediği belirtildi Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:07 facebook

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Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı. 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulan Breivik'in davanın dün görülen ilk duruşmasında tecridinin sona ermesini istediği belirtildi.

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Breivik'in avukatı Norveç'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunarak, "10 yıldan fazla süredir izole bir halde yaşıyor. Sadece gardiyanları ve hapishane yetkililerini görüyor.