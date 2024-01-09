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        Haberler Dünyadan Taylor Swift Altın Küre'de sevgilisi Travis Kelce hakkında yapılan şakaya kızdığı için töreni terk etti! - Altın Küre 2024 haberleri

        Taylor Swift şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti

        Turne filmiyle 'Altın Küre'ye aday gösterilen Taylor Swift, tören sunucusu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı. Sinirlerine hâkim olamayan Swift, ardından töreni terk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:03
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        Taylor Swift için 2023, maddi ve manevi anlamda bir hâyli kazançlı geçti. Swift, kişisel servetini 1 milyar doların üzerine çıkarırken, 'Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi.

        Taylor Swift, 2024'e ise tatsız bir başlangıç yaptı.
        Swift, 250.567.741 dolar hasılat yapan turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour' ile 'Sinema ve Gişe Başarısı' dalında Altın Küre'ye aday gösterildi.
        Ne var ki bu ödülü 'Barbie' kazandı. Ödülün açıklanmasından kısa bir süre sonra Taylor Swift'in törende yer almadığı fark edildi.

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        Taylor Swift'in ödülü 'Barbie'nin kazanmasından dolayı töreni terk ettiğini düşünülse de gerçek başkaydı. Swift, sunucu Jo Koy'un bir şakası üzerine törenden erken ayrıldı.

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        GÖNDERMEDE BULUNDU

        Jo Koy, konuşmasında; "Tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark; Altın Küre'de Taylor Swift'in daha az kamera çekimi olması" dedi.

        Jo Koy, bu şakasını Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların ünlü şarkıcıya yoğunlaşmasına atıfta bulunarak yaptı.

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        O ESPRİYE SİNİRLENDİ

        Jo Koy'un bu esprisinden sonra kameralar Taylor Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcının bu espriyi hiç de komik bulmadığı görüldü.

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        TÖRENİ TERK ETTİ

        Bu esprinin ardından Taylor Swift'in asık suratı ve törenden ayrılması dikkatleri çekti. Yaşanan olaydan sonra kimileri Swift'in şakayı kaldıramamasıyla dalga geçerken, kimisi de sunucu Jo Koy'u sınırı aşmakla suçladı.

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        Travis Kelce - Taylor Swift

        "SADECE SEVGİLİMİ DESTEKLEMEK İÇİN ORADA OLUYORUM" DEMİŞTİ

        34 yaşındaki Taylor Swift, canlı yayınlanan maçlarda TV ekranlarında sık sık görüntüsüne yer verilmesi nedeniyle eleştirilmişti. Ünlü şarkıcı ise bu eleştirilere karşılık sadece sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için orada olduğunu, televizyonda ne sıklıkla gösterildiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söylemişti.

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        Fotoğraflar: AP, Depo Photos, Mega Agency

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        #Taylor Swift
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