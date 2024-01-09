Taylor Swift Altın Küre'de sevgilisi Travis Kelce hakkında yapılan şakaya kızdığı için töreni terk etti! - Altın Küre 2024 haberleri

Taylor Swift Altın Küre'de sevgilisi Travis Kelce hakkında yapılan şakaya kızdığı için töreni terk etti! - Altın Küre 2024 haberleri

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Taylor Swift için 2023, maddi ve manevi anlamda bir hâyli kazançlı geçti. Swift, kişisel servetini 1 milyar doların üzerine çıkarırken, 'Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi.

Taylor Swift, 2024'e ise tatsız bir başlangıç yaptı.

Swift, 250.567.741 dolar hasılat yapan turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour' ile 'Sinema ve Gişe Başarısı' dalında Altın Küre'ye aday gösterildi.

Ne var ki bu ödülü 'Barbie' kazandı. Ödülün açıklanmasından kısa bir süre sonra Taylor Swift'in törende yer almadığı fark edildi.