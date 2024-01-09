Ebrar Karakurt, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, takımı Lokomotiv Kaliningrad'ın Rusya Süper Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maça damgasını vurdu. Lokomotiv Kaliningrad taraftarları, Ebrar Karakurt'un sayısı sonrası tribünde 'Erik Dalı' oynarken, milli yıldızımız da karşılaşmada kariyer rekoru kırdı.
Rusya Kadınlar Voley Süper Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad, sahasında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederken, mücadeleye Ebrar Karakurt damgasını vurdu.
Müsabakanın ilk seti Lokomotiv Kaliningrad'ın 25-18'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ebrar Karakurt, ilk sette 7 sayılık performansıyla dikkat çekti.
Ebrar Karakurt, yıldızlaştığı ikinci sette de 13 sayılık performans sergilerken, Kaliningrad 29-27 ile skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü seti 25-23 alan Dinamo Moskova durumu 2-1'e getirirken, Ebrar önderliğinde 4. seti 25-23 alan Lokomotiv Kaliningrad maçı 3-1 kazandı.
KARİYER REKORU KIRDI
Milli yıldızımız Ebrar Karakurt mücadeleyi 40 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı.
TRİBÜNLER 'ERİK DALI' OYNADI
Mücadeleye damga vuran an ise Rus taraftarların 'Erik Dalı' oynaması oldu. Ebrar'ın aldığı bir sayıdan sonra salonda Erik Dalı çalınırken, tribündeki Rus taraftarlar da şarkıya dans ederek karşılık verdi.