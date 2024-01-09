Ebrar Karakurt, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!

6 Şurada Paylaş!









TRİBÜNLER 'ERİK DALI' OYNADI

Mücadeleye damga vuran an ise Rus taraftarların 'Erik Dalı' oynaması oldu. Ebrar'ın aldığı bir sayıdan sonra salonda Erik Dalı çalınırken, tribündeki Rus taraftarlar da şarkıya dans ederek karşılık verdi.