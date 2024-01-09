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        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı! - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!

        Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, takımı Lokomotiv Kaliningrad'ın Rusya Süper Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maça damgasını vurdu. Lokomotiv Kaliningrad taraftarları, Ebrar Karakurt'un sayısı sonrası tribünde 'Erik Dalı' oynarken, milli yıldızımız da karşılaşmada kariyer rekoru kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:33
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        Rusya Kadınlar Voley Süper Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad, sahasında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederken, mücadeleye Ebrar Karakurt damgasını vurdu.

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        Müsabakanın ilk seti Lokomotiv Kaliningrad'ın 25-18'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ebrar Karakurt, ilk sette 7 sayılık performansıyla dikkat çekti.

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        Ebrar Karakurt, yıldızlaştığı ikinci sette de 13 sayılık performans sergilerken, Kaliningrad 29-27 ile skoru 2-0'a getirdi.

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        Üçüncü seti 25-23 alan Dinamo Moskova durumu 2-1'e getirirken, Ebrar önderliğinde 4. seti 25-23 alan Lokomotiv Kaliningrad maçı 3-1 kazandı.

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        KARİYER REKORU KIRDI

        Milli yıldızımız Ebrar Karakurt mücadeleyi 40 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı.

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        TRİBÜNLER 'ERİK DALI' OYNADI

        Mücadeleye damga vuran an ise Rus taraftarların 'Erik Dalı' oynaması oldu. Ebrar'ın aldığı bir sayıdan sonra salonda Erik Dalı çalınırken, tribündeki Rus taraftarlar da şarkıya dans ederek karşılık verdi.

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        Ebrar da müziğin ritmine kendini kaptırdı ve 'Erik Dalı' oynayarak taraftarlara karşılık verdi.

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        Hatırlanacağı üzere milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'un transfer olduktan sonra Ruslar'a 'Erik Dalı' oynamayı öğrettiği bir video, sosyal medyadan yayınlanmıştı.

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