İlk 5'te 5 Türk filmi

'Nefes - Yer Eksi İki' Biletlerin yüzde 93 'ü Türk filmlerine; yüzde 7 'si ise yabancı filmlere kesildi. Toplam; 83.306.202 liralık hasılatın ise 76.835.105 (% 92.23) lirası Türk filmlerinin, 6.471.097 (% 7.77) lirası ise yabancı filmlerin oldu.

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'Ölümlü Dünya 2'

5 - 7 Ocak arasındaki gişelerin en belirgin özelliği ise 2019'dan bu yana ilk kez ilk 5'te 5 Türk filminin yer alması oldu.

5 - 7 Ocak arasındaki gişeler;

• Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör... 239.172 (682.427)

• Atatürk II 1881 – 1919... 143.431 (Açılış)

• Mutluyuz... 97.974 (265.576)

• Nefes - Yer Eksi İki... 37.392 (449.756)

• Ölümlü Dünya 2... 36.980 (1.599.361)

* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterime girdiği tarihten bu yana olan toplam gişelerini gösteriyor.

Hafta sonundaki gişelerde dikket çeken iki nokta bulunuyor.

Birincisi; 'Mutluyuz'un 97.974 biletle, ikinci hafta sonunda; 73.074 olan açılışından daha iyi gişe yapması.

İkincisi; izleyicilere iki bölüm halinde sunulan 'Atatürk 1881 -1919'un ikinci bölümünün ilk bölümünden % 46 daha az açılış gişesine sahip olması.