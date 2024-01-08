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        Haberler Magazin İlk 5'te 5 Türk filmi

        İlk 5'te 5 Türk filmi

        Türkiye'deki sinema sektörünün özlediği tablo, 2024'ün ilk hafta sonunda oluştu. İzleyici sayısı bakımından; 2019'dan bu yana ilk kez ilk 5'te 5 Türk filmi yer aldı. 5 - 7 Ocak arasındaki biletlerin yüzde 93'ü Türk filmlerine; yüzde 7'si ise yabancı filmlere kesildi

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 08.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:14
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        1

        'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'

        Türkiye'deki sinema sektörnünü özlediği tablo 2024'te oluştu.
        2019'dan sonra gişe sıralamasında ilk kez ilk 5'te Türk filmleri yer aldı.

        2

        'Atatürk II 1881 - 1919'

        Sinema sektörü, izleyici sayısının artmasıyla 2024'e iyi bir başlangıç yapmıştı.
        Başarılı sonuçlar, 5 - 7 Ocak arasındaki hafta sonunda da devam etti.
        Toplamda; 639.288 biletin kesildiği hafta sonunda izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 23 artış gösterdi.

        3

        'Mutluyuz'

        41 film arasında yer alan 23 Türk filmi toplamda 596.358 kişi tarafından, 18 yabancı film ise 42.930 kişi tarafından izlendi.
        Türk filmi başına izleyici sayısı... 25.928
        Yabancı film başına izleyici sayısı... 2.385

        4

        'Nefes - Yer Eksi İki'

        Biletlerin yüzde 93'ü Türk filmlerine; yüzde 7'si ise yabancı filmlere kesildi.
        Toplam; 83.306.202 liralık hasılatın ise 76.835.105 (% 92.23) lirası Türk filmlerinin, 6.471.097 (% 7.77) lirası ise yabancı filmlerin oldu.

        5

        'Ölümlü Dünya 2'

        5 - 7 Ocak arasındaki gişelerin en belirgin özelliği ise 2019'dan bu yana ilk kez ilk 5'te 5 Türk filminin yer alması oldu.

        5 - 7 Ocak arasındaki gişeler;

        • Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör... 239.172 (682.427)
        • Atatürk II 1881 – 1919... 143.431 (Açılış)
        • Mutluyuz... 97.974 (265.576)
        • Nefes - Yer Eksi İki... 37.392 (449.756)
        • Ölümlü Dünya 2... 36.980 (1.599.361)

        * Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterime girdiği tarihten bu yana olan toplam gişelerini gösteriyor.

        Hafta sonundaki gişelerde dikket çeken iki nokta bulunuyor.
        Birincisi; 'Mutluyuz'un 97.974 biletle, ikinci hafta sonunda; 73.074 olan açılışından daha iyi gişe yapması.
        İkincisi; izleyicilere iki bölüm halinde sunulan 'Atatürk 1881 -1919'un ikinci bölümünün ilk bölümünden % 46 daha az açılış gişesine sahip olması.

        6

        'Atatürk 1881 - 1919'un ilk bölümü gösterime 3 Kasım'da girerek, açılışı; 269.113 kişiyle gerçekleşti.
        Bugüne kadar olan izleyici sayısı ise; 1.611.591'e ulaştı.

        7

        Gösterime 5 Ocak'ta giren 'Atatürk II 1881 -1919'un açılışı ise 143.431 kişiyle oldu.

        * Gişe verileri... Box Office Türkiye

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        #mustafa kemal atatürk
        #Atatürk II
        #Atatürk 1881 - 1919
        #Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
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