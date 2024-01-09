Acil iniş yapmıştı: Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu

Geçtiğimiz günlerde X adlı sosyal medya platformunda Seanathan Bates adlı bir kullanıcı yoldan geçtiği sırada bir telefon bulduğunu paylaştı.

Bates açıklamasında telefonun görseli ile birlikte "Yol kenarında bir iPhone buldum. Yarım şarjla uçak modunda ve Alaska Havayolları'ndan bagaj alımına açık. 16.000 feet'lik bir düşüşten sağlam bir şekilde kurtuldu" notunu paylaştı.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

Bir Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) sözcüsü, gazetecilerin konuya yönelik sorusuna yanıt verdi.

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Guardian'ın sorusuna yanıt veren NTSB sözcüsü, "Bu muhtemelen uçuş sırasında düşen telefonlardan biriydi. Telefon Alaska Havayolları'na devredildi" açıklamasında bulundu.

DENETİMLER TAMAMLANANA KADAR UÇMAYACAK ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. FAA'dan yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun bir yöntemin onaylandığı ve söz konusu yöntemin operatörlere sağlandığı bildirildi. Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı kaydedilen açıklamada, operatörlerin ayrıca herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, FAA'nın ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun soruşturmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi. REKLAM Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.

UÇAK PARÇASININ HAVADAYKEN KOPMASI ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti. Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu. Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.