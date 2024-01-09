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        Haberler Dünya Acil iniş yapmıştı: Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu

        Acil iniş yapmıştı: Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu

        ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, hafta sonu parçasının havada kopması sonucu Portland'a acil iniş yapan Alaska Havayolları uçağından düşen bir telefonun yolda bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:57
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        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
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        Geçtiğimiz günlerde X adlı sosyal medya platformunda Seanathan Bates adlı bir kullanıcı yoldan geçtiği sırada bir telefon bulduğunu paylaştı.

        Bates açıklamasında telefonun görseli ile birlikte "Yol kenarında bir iPhone buldum. Yarım şarjla uçak modunda ve Alaska Havayolları'ndan bagaj alımına açık. 16.000 feet'lik bir düşüşten sağlam bir şekilde kurtuldu" notunu paylaştı.

        Bir Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) sözcüsü, gazetecilerin konuya yönelik sorusuna yanıt verdi.

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        Guardian'ın sorusuna yanıt veren NTSB sözcüsü, "Bu muhtemelen uçuş sırasında düşen telefonlardan biriydi. Telefon Alaska Havayolları'na devredildi" açıklamasında bulundu.

        DENETİMLER TAMAMLANANA KADAR UÇMAYACAK

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu.

        FAA'dan yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun bir yöntemin onaylandığı ve söz konusu yöntemin operatörlere sağlandığı bildirildi.

        Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı kaydedilen açıklamada, operatörlerin ayrıca herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, FAA'nın ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun soruşturmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

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        Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.

        UÇAK PARÇASININ HAVADAYKEN KOPMASI

        ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

        Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

        Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

        Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

        Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

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