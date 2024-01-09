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        Haberler Dünya ABD'de otelde patlama meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı

        ABD'de otelde patlama meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı

        ABD'nin Texas eyaletinde bir otelde meydana gelen patlama çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz kesinleşmese de yetkililer, gaz sızıntısından şüphelendiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:17
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        ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Worth kentindeki Sandman Oteli'nde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

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        CBS News'un haberine göre, Fort Worth İtfaiye Birimi, yerel saatle 15.30 sıralarında Sandman Oteli'nde patlama olduğuna dair ihbarlar aldı.

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        İtfaiye yetkilileri, patlamada 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

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        Çevrede gaz kokusu olduğunu kaydeden yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya dair soruşturma açıldığını belirtti.

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        Görgü tanıklarından birkaçı da patlama öncesi çevrede doğal gaz kokusu aldıklarını ifade etti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Patlama
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