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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:30
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı kişilerin ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo 100 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda, şüpheliler A.Ü. ve M.Ç. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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