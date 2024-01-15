Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı kişilerin ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo 100 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler A.Ü. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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