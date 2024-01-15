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        3 çocuğunun annesi Burcu´yu 17 bıçak darbesiyle öldürdü

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Yılmaz Gündüz (37), 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:10
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        3 çocuğunun annesi Burcu´yu 17 bıçak darbesiyle öldürdü
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        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Yılmaz Gündüz (37), 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Gezersoy'u yerde kanlar içerisinde buldu.  Çağırılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı. Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

        ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Kızının öldürüldüğünü öğrenip, bugün sabah saatlerinde Uşak'tan Antalya'ya gelen Zale Gezersoy ile diğer iki kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Gezersoy, "Kızım akşam yatakları kurmaya gitmiş. Yatakları kurduğu esnada eğilince birlikte yaşadığı kişi 17 yerini bıçaklamış. Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin. Benim çocuğum 17 kez bıçaklanacak ne yaptı. Kötü yolda mı gördü? Ne etti de bunları benim çocuğuma yaptın" dedi.

        Adli tıptaki işlemlerin ardından annesi Zale Gezersoy'a teslim edilen Burcu Gezersoy'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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