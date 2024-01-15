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        Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı

        Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:11
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        Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı
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        Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

        Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmış, Antalyaspor Kulübü tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

        Sagiv Jehezkel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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