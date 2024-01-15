İsrailli futbolcu Jehezkel özel uçakla ülkesine dönecek

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınıp, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, özel uçakla ülkesine dönecek.

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıkları Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Evren, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Jehezkel'in akşam saatlerinde özel uçakla ülkesine döneceğini bildirdi.

Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle adli soruşturma başlatılmıştı.