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        Antalya Teknokent ile TÜRKSMD arasında protokol imzalandı

        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (TÜRKSMD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:27
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        Antalya Teknokent ile TÜRKSMD arasında protokol imzalandı
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        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (TÜRKSMD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Düzenlenen törende Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TÜRKSMD Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu ile Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz protokolü imzaladı.

        Rektör Özkan, Türkiye'nin daha çok markasının olmasının en önemli faktörlerinin üniversiteler ve teknokentler olduğunu vurguladı.

        TÜRKSMD Genel Müdürü Kasapoğlu ise sınai mülkiyet haklarını sadece ortaya çıkarmanın yetmediğini, bunları somut değere dönüştürmek gerektiğini ifade etti.

        Sınai mülkiyet varlıklarının somut sürece dönüştürülmesindeki en önemli adımlarından birinin bu varlıkların değerlemesi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Hem Akdeniz Üniversitesi hem de Antalya Teknokent ile gerçekleştireceğimiz işbirliği kapsamında hem üniversitemizdeki patentlerin hem teknokentimizdeki patentlerin değerlemelerini, markaların değerlemelerini gerçekleştireceğiz. Böylece geliştirilen kıymetli patentlerin kullanılan markaların hayat bulmasına aracılık etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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