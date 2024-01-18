Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde çocuk cesedi bulundu.

Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde de dün başı ve kolu olmayan bir ceset sahilde bulunmuştu.