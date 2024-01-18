Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde çocuk cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde çocuk cesedi bulundu.

        Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

        Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde de dün başı ve kolu olmayan bir ceset sahilde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı
        25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı
        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında
        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
        Antalya Teknokent ile TÜRKSMD arasında protokol imzalandı
        Antalya Teknokent ile TÜRKSMD arasında protokol imzalandı
        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen göreve başladı
        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen göreve başladı
        Ailelerin organ bağışı duyarlılığı, kalp bekleyen 3 hastaya can oldu
        Ailelerin organ bağışı duyarlılığı, kalp bekleyen 3 hastaya can oldu