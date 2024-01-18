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        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:29
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        Finike'de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ümran Sarma'nın kullandığı 07 AJR 158 plakalı otomobil, Kum Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kavşakta Betül Özdemir idaresindeki 07 AGD 162 plakalı otomobille çarptı.

        Kazada, Sarma yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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