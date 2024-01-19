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        Serik'te seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:39
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        Serik'te seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUL 435 plakalı yolcu otobüsü, D-400 karayolu Çandır kavşağı yakınlarında motor bölümünde alevler çıkmaya başladı. Diğer araç sürücülerinin ikazıyla durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, yolcuları indirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu otobüste maddi hasar oluştu.

        Yolcular olay yerine getirilen başka bir otobüsle gidecekleri yerlere nakledildi.

        Galeri
        Galeri

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