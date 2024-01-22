Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.
Denetimlerde, 29 tabanca, 15 tüfek, 14 kuru sıkı tabanca, 528 fişek, 3 bisiklet, 3 cep telefonu ve bir miktar gıda ile giyim malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 1641 şüpheli yakalandı, 220'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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