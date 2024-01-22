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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:21
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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

        Denetimlerde, 29 tabanca, 15 tüfek, 14 kuru sıkı tabanca, 528 fişek, 3 bisiklet, 3 cep telefonu ve bir miktar gıda ile giyim malzemesi ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 1641 şüpheli yakalandı, 220'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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