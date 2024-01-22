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        Antalya'da 3 farklı oryantiring yarışları düzenlenecek

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından, Antalya'da "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:34
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        Antalya'da 3 farklı oryantiring yarışları düzenlenecek
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        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından, Antalya'da "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" gerçekleştirilecek.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu faaliyet programı çerçevesinde 25-28 Ocak'ta Alanya'da düzenlenecek yarışlara 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu katılacak.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alanya Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin destekleriyle yapılacak yarışlarda sporcular, derece için mücadele edecek.

        Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayacak yarışlar, Alanya Çarşı’daki sürat mücadelesiyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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