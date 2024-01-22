EKK toplantısı başladı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Kripto Varlık Düzenleme Taslağı, KİT Reformu ve 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yardımlarında Mevcut Durum gibi konular değerlendirilecek.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Toplantının sonunda yazılı açıklama yapılması bekleniyor.