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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EKK toplantısı başladı - İş-Yaşam Haberleri

        EKK toplantısı başladı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:09
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Kripto Varlık Düzenleme Taslağı, KİT Reformu ve 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yardımlarında Mevcut Durum gibi konular değerlendirilecek.

        Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

        Toplantının sonunda yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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