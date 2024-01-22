Fenerbahçe'nin yıldızı Fred ne zaman sahalara dönecek?
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı yıldız 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'nin çıkacağı maçlar ise şöyle:
Fenerbahçe'nin fikstürü:
24 Ocak - Başakşehir
28 Ocak - MKE Ankaragücü
4 Şubat - Antalyaspor
7 Şubat - Gaziantep FK
11 Şubat - Alanyaspor
18 Şubat - Çaykur Rizespor
25 Şubat - Kasımpaşa
3 Mart - Hatayspor