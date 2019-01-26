İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) Antalya Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Konyaaltı Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Muratpaşa Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Aksu-Havalimanı Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Kepez Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Döşemealtı-Yeniköy Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 Kemer Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Kumluca Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatler kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Finike Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatler kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Demre Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatler kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Kaş Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatler kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Elmalı Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurluı 7 Korkuteli Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurluı 7 Serik Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Manavgat Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Alanya Parçalı çok bulutlu, akşam ve gece saatleri kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Gazipaşa Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 İbradi Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatleri yoğun kar yağışlı 6 Akseki Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatleri yoğun kar yağışlı 5 Gündoğmuş Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7