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Antalya'da bugün hava durumu nasıl olacak? İki gün önce yaşanan hortum faciası unutulmadan bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi daha yaralandı. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. İşte Antalya için son dakika uyarılar...
ANTALYA İÇİN METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışlar; Antalya'nın Kemer, Döşemeaaltı, Serik, Manavgat, Muğla'nın Datça, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde ÇOK KUVVETLİ, Antalya'nın Merkez, Alanya, Burdur'un Ağlasun, Çeltikçi, Bucak, Isparta il genelinde, Muğla'nın Merkez, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde KUVVETLİ olacak.
Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş, Isparta'nın Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu ve Sütçüler ilçelerinde zaman zaman yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.
Sahil kesimlerde toz taşınımı olacağından yağışlar zaman zaman çamur şeklinde olacaktır. Rüzgar; akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.
Oluşması Muhtemel Riskler
Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar
ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı çok bulutlu, sahil kesimler yer yer çok kuvvetli olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur ve karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.
RÜZGAR: Güney yönlerden kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.
ANTALYA HAVA DURUMU
|İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA
|ANTALYA
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