Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Böylece AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Haziran ayının sonunda başlayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

        2

        2024-2025 AÖF YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU YAYIMLANDI

        Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı.

        Duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

        3

        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

        1 Ders ₺1.400,00

        2 Ders ₺1.585,00

        3 Ders ₺1.770,00

        4 Ders ₺1.955,00

        5 Ders ₺2.140,00

        5

        AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

        Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

        Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

        İnternet Bankacılığı ile Ödeme

        ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

        Mobil Bankacılık ile Ödeme

        Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 04 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’a kadar ödeme yapılabilecek.

        6

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu