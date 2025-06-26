AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Haziran ayının sonunda başlayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.