AÖL 3.dönem sınav tarihleri 2025: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
AÖL 3.dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, açık lise diploması almak isteyen öğrenciler için önemli bir konu. Peki Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihi belli oldu. Açıktan liseyi bitirmek isteyenler sınava girmeden önce giriş belgesini almak zorunda. MEB Açık öğretim liseleri için uygulanacak sınavlar, her biri 10 sorudan oluşan test formatında olacak. Kayıt yenileme işlemi sonrası AÖL 3.dönem sınavları başlayacak. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Sınavlar şu şekilde planlandı:
1.Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00
2.Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 14.00
Sınavlar, Türkiye genelindeki merkezlerle birlikte belirlenecek yurt dışı sınav noktalarında da eş zamanlı uygulanacak.
AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav Giriş Belgeleri 14 Temmuz'da yayınlanacak
MEB'in kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte kendi sistemlerinden giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Belgenin üzerinde mutlaka güncel bir vesikalık fotoğraf bulunması gerekiyor. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılacak ve bu durumdaki öğrenciler sınava alınmayacak.