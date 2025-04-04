ABD borsalarında yaklaşık son 5 yılın en kötü günü yaşanırken teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 9.2 ile günün en dikkat çekici düşüşlerinden birisini yaşadı.

Böylece firmanın piyasa değeri bir günde yaklaşık 310 milyar dolar gerileyerek 3 trilyon 52 milyar dolara düştü. Firmanın Trump tarifelerinden en çok etkilenecek şirketlerden birisinin olduğu düşünülmesi Apple hisselerinde son 5 yılın en sert düşüşünün yaşanmasına yol açtı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın üretim tesisi bulunan Asya ülkelerinin tamamına ek tarife uygulamaya başladı. Yakın zamana kadar Apple üretim için ağırlıklı olarak Çin'i tercih ediyordu ancak son yıllarda üretimini çeşitlendirmeye karar verdi. Bu sebeple son yıllarda ABD'de Hindistan'da üretilen iPhone'lar, Vietnam'da üretilen Airpods ve Malezya'da üretilen Mac bilgisayar satın almak mümkün hale geldi.

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Trump'ın gümrük vergilerini artırmasının Apple'ın maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Morgan Stanley analisti Erik Woodring, “Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi pazarlara yöneldi. Ancak bu ülkelere de aynı şekilde karşılıklı gümrük tarifeleri uygulanıyor. Yani kaçış yok” dedi.