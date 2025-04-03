ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Merakla beklenen bu konuşma ile beraber tüm ülkelere uygulanan tarife oranları da paylaşıldı.

Piyasalarda beklenti Trump'ın ortalama yüzde 15-20 civarında tarife uygulayacağı yönündeydi. Ancak yayımlanan listede yüzde 50'yi bulan oranlar yer aldı. Bunun yanında Çin mallarına daha önce getirilen yüzde 20'lik ek verginin üstüne yüzde 34'lük yeni bir tarife eklendi.

En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor? Haberi Görüntüle

Beklentilerden çok daha sert gelen bu kararların ardından piyasalarda küresel büyümeye yönelik endişeler arttı. Bu da borsalarda satışı beraberinde getirdi.

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Asya piyasalarının açılmasıyla ilk satışlar da geldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.3, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0.4 düştü.

BIST 100 ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi aslında günün ilk yarısında yüzde 0.85 yükseldi. Ancak Avrupa'daki sert satış rüzgarı öğleden sonra İstanbul'u da etkilemeye başladı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.4 değer kaybederek 9.484 puandan tamamladı.