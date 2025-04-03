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        Haberler Ekonomi Para Küresel büyüme paniği: Borsalarda düşüş - Para Haberleri

        Küresel büyüme paniği

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin beklentilerin üzerinde olması küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdı. Asya, Avrupa ve ABD borsalarında yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükselse de günü yüzde 0.4'lük düşüşle tamamladı. Tarife kararından özellikle teknoloji devleri etkilendi. Apple hisselerindeki düşüş yüzde 7.8'i bulurken, Amazon hisseleri de yüzde 6.8 değer kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:30
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        Küresel büyüme paniği
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        ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Merakla beklenen bu konuşma ile beraber tüm ülkelere uygulanan tarife oranları da paylaşıldı.

        Piyasalarda beklenti Trump'ın ortalama yüzde 15-20 civarında tarife uygulayacağı yönündeydi. Ancak yayımlanan listede yüzde 50'yi bulan oranlar yer aldı. Bunun yanında Çin mallarına daha önce getirilen yüzde 20'lik ek verginin üstüne yüzde 34'lük yeni bir tarife eklendi.

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        Beklentilerden çok daha sert gelen bu kararların ardından piyasalarda küresel büyümeye yönelik endişeler arttı. Bu da borsalarda satışı beraberinde getirdi.

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        Asya piyasalarının açılmasıyla ilk satışlar da geldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.3, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0.4 düştü.

        BIST 100 ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi aslında günün ilk yarısında yüzde 0.85 yükseldi. Ancak Avrupa'daki sert satış rüzgarı öğleden sonra İstanbul'u da etkilemeye başladı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.4 değer kaybederek 9.484 puandan tamamladı.

        AVRUPA'DA YÜZDE 3'Ü AŞAN KAYIPLAR

        Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2.7, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3.1, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3.6'lık kayıplar yaşadı.

        İspanya'da IBEX 35 yüzde 1.2 düşerken ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3.3, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.5 geriledi.

        SATIŞ DALGASI ABD'DE

        Bu satış dalgası ABD'yi de sert bir şekilde vurdu. Günün ilk yarısında Dow Jones endeksi 1280 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3 azalarak 40.941 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 3.7, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq endeksi yüzde 4.8'lik kayıp yaşadı.

        TEKNOLOJİ DEVLERİNİ VURDU

        Ürünlerinin önemli bir kısmını Çin'de üreten Apple'ın tarifelerden en çok etkilenen şirketler arasında yer alması bekleniyor. Bu sebeple günün ilk yarısında firmanın hisseleri yüzde 7.8 değer kaybetti. Çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 6, Alphabet (Google) hisseleri yüzde 3, Meta hisseleri yüzde 5.6, Amazon hisseleri yüzde 6.8, Microsoft hisseleri is yüzde 2 değer kaybı yaşadı.

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