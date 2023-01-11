Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji
ABONE OL

Apple kendi ekranlarını kullanmaya hazırlanıyor

Çip üretiminden sonra Apple ekranlar konusunda da kendi üretimini yapmaya hazırlanıyor.

Apple kendi ekranlarını kullanmaya hazırlanıyor
HABERTURK.COM

Apple, Samsung ve LG gibi iş ortaklarına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla en erken 2024 itibarıyla mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlamayı planlıyor. Bloomberg’in haberine göre şirketin ilk adımı Apple Watch ürününün ekran değişikliği ile atacak.

Mac bilgisayarlarda Intel çiplerini kullanmayı bırakan teknoloji devi şimdi de mobil cihazlarda kendi ekranlarını kullanmayı hedefliyor.

Apple Inc., Samsung ve LG gibi iş ortaklarına olan bağımlılığını azaltmak ve üretimde kullandığı bileşenleri daha yoğun şekilde şirket içinden sağlamak amacıyla en erken 2024 itibarıyla mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlamayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Apple bu süreci gelecek yılın sonuna kadar en yüksek fiyatlı Apple Watch ürününün ekranını değiştirerek başlatmayı hedefliyor.

Bu adım şirketin, ürünlerinin tasarımı ile özellikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma ve kendi ürettiği bileşenleri kullanma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriyor.

LG DISPLAY HİSSELERİ YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Teknoloji devi Mac bilgisayarlarında Intel çiplerini kullanmayı bırakmış ve kendi ürettiği çiplere geçmişti.

Şimdi aynı şeyi iPhone’larındaki kablosuz bileşenlerde yapmayı planlıyor. Bloomberg’in konuya ilişkin haberinin yayımlanmasının ardından LG Display hisseleri yüzde 4,1’e kadar düştü.

Seul’de işlem gören Samsung Electronics Co. hisseleri de günlük kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hücresel veri, Wi-Fi ve Bluetooth için tek çip üretimi başlıyor -Öne Çıkan Haberler
TEKNOLOJİ Apple'dan '3’ü bir yerde' çip üretimi
ABD’de TikTok yasağı genişliyor! Güvenlik endişesi oluşturuyor! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ ABD’de TikTok yasağı genişliyor!
Siber saldırılar 1 milyonu aştı! Türkiye'de siber saldırılar yüzde 61 artış gösterdi! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Siber saldırılar 1 milyonu aştı!
5G, GSYİH artışına katkı sağlayacak
TEKNOLOJİ 5G, GSYİH artışına katkı sağlayacak
Amerika devlet okulları Apple, Google, Amazon ve Meta'ya (Big Tech) dava açtı - Güncel teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ ‘Big Tech’e okullardan dava!
Togg'dan dünyada bir ilk daha!
TEKNOLOJİ Togg'dan dünyada bir ilk daha!
Sosyal medyadan teşhis tehlikesi!
TEKNOLOJİ Sosyal medyadan teşhis tehlikesi!
Sürdürülebilir geleceğin teknolojileri
TEKNOLOJİ Sürdürülebilir geleceğin teknolojileri
Bakan Varank'tan Türk şirketlerine ziyaret
TEKNOLOJİ Bakan Varank'tan Türk şirketlerine ziyaret
Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkıyor ve ne kadar olacak? İşte Galaxy S23 çıkış tarihi... - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Galaxy S23’ün tarihi sızdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.