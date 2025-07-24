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        Haberler Dünya Arabulucular, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti | Dış Haberler

        Arabulucular, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti

        İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sürerken bir yandan Gazze'de ateşkes müzakereleri de devam ediyor.  Arabulucular, müzakere görüşmelerinde Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti, İsrail ise teslim alınan yanıtın değerlendirildiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:56
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        Hamas'ın yanıtı İsrail'e iletildi
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        Arabulucular, Katar'ın başkenti Doha'da süren Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, müzakere ekibinin Hamas'ın cevabını arabuluculardan teslim aldığı aktarıldı.

        İsrail tarafı, teslim alınan yanıtın değerlendirildiğini kaydetti.

        GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

        Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze’deki 10 sağ ve 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha’da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

        İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

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