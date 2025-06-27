Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan değişiklik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere dün benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Motorine zam geldi. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...