Semie, sosyal medyadan kendisine gelen servet avcısı yakıştırmalarını reddediyor ve şunu ekliyor: Kimse dışarıda çakıl taşı aramıyor. Mali açıdan istikrarlı olduğumdan emin olmak isteyen bir erkeğimin olması iyi bir şey. Claudio da aynı şekilde söylenenlerden rahatsız olmadığını ve aralarındaki ilişkiden emin olduğunu ifade ediyor.

Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Instagram hesabından alınmıştır.