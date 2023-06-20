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Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

Semie ve Claudio, altı yıldır beraber olan bir çift. Aralarında 36 yaş olması, zaman zaman çiftin eleştiri ve suçlamalara maruz kalmasına neden olsa da her ikisi de son derece mutlu olduğunu belirtiyor.

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  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Semie ve Claudio, altı yıl önce bir flört sitesinde tanıştı. Çift kısa sürede ortak bir zemin buldu ve yaş farkına rağmen ortak ilgi alanlarını paylaştılar. Aralarındaki 36 yaş onlar için engel olmadı. Tanıştıklarında Semie 18 yaşında, Claudio ise 54 yaşındaydı.
  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Semie, “Claudio ile tanışmadan önce küçük bir restoranda garson olarak çalışıyordum. Gerçekten kötü bir ilişki içindeydim. Ayrıldım ve birkaç ay sonra Claudio ile beraber oldum.” 
  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Claudio ise ilişkilerini şöyle anlatıyor, "Semie ile 18 yaşındayken tanıştım. 18 yıldır evliydim ve yeni bekardım. Çok talepkar olmayacak biriyle çıkmak istiyordum."
  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Semie, Claudio'nun 30'lu yaşlardaki kızları ve torunlarıyla oldukça iyi anlaşıyor hatta Claudio'nun eski eşiyle bile! Semie, ailedeki en genç kişi olmasına rağmen kabul edildiğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirtiyor. 
  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Çift, hayatlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde "Aşk Yargılamaz" isimli  bir televizyon programına katıldılar.
  • Aralarında 36 yaş olan çift tüm tepkilere rağmen mutlu bir hayat sürüyor

    Semie, sosyal medyadan kendisine gelen servet avcısı yakıştırmalarını reddediyor ve şunu ekliyor: Kimse dışarıda çakıl taşı aramıyor. Mali açıdan istikrarlı olduğumdan emin olmak isteyen bir erkeğimin olması iyi bir şey.  Claudio da aynı şekilde söylenenlerden rahatsız olmadığını ve aralarındaki ilişkiden emin olduğunu ifade ediyor.

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Instagram hesabından alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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