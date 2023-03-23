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Ünlü isimlere 'kripto para reklamı' suçlaması

Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul’un da bulunduğu 8 ünlü isim, ABD’li piyasa düzenleyecileri tarafından kripto para soruşturmasında suçlandı

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  • Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da bulunduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması - Magazin haberleri

    Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da yer aldığı ünlü isimler söz konusu kripto para şirketlerinden para aldıklarını açıklamadan, sosyal medya hesaplarında reklam yaptı.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) suçlamaları çarşamba günü duyurdu.
  • Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da bulunduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması - Magazin haberleri

    PARA ALDIKLARINI AÇIKLAMADIKLARI İÇİN SUÇLANDILAR

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Lohan ve Paul, suçlu olduklarını kabul etmeden yetkili makamlarla anlaştı.

    Komisyon, sekiz ünlünün, TRX ve BTT’nin reklamını yaptığını ancak bundan para aldıklarını açıklamadıkları için suçlandıklarını duyurdu.
  • Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da bulunduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması - Magazin haberleri

    400 BİN DOLARA KARŞILIK GELEN ANLAŞMA

    Diğer altı ünlü isim arasında, Amerikan popüler kültüründe tanınan Soulja Boy, Austin Mahone, Kendra Lust, Ne-Yo ve Aliaune Thiam yer alıyor.

    Soulja Boy ve Mahone dışındaki tüm ünlü isimler, yetkili makamla toplamda 400 bin dolara karşılık gelen bir anlaşma yaptı.
  • Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da bulunduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması - Magazin haberleri

    TAKİPÇİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

    8.4 milyon Twitter takipçisi olan aktris Lindsay Lohan, bir paylaşımında takipçilerine bu kripto para firmalarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

    İkamet adresi olarak Dubai’yi gösteren Lohan’in toplamda 40 bin dolar ödediği kaydedildi.

    YouTuber olan Jake Paul’a ise 100 bin dolarlık ceza kesildiği belirtildi.

     
  • Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul'un da bulunduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması - Magazin haberleri

    Kripto para piyasası kasım ayında FTX’in çöküşüyle büyük bir darbe almıştı.

    ABD Merkez Bankası, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Mali Kurumlar Denetleme Bürosu’ndan yapılan ortak açıklamalarda, bankaların kripto para faaliyetlerinin yakından izlendiği vurgulanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, AP

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