PARA ALDIKLARINI AÇIKLAMADIKLARI İÇİN SUÇLANDILAR



BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Lohan ve Paul, suçlu olduklarını kabul etmeden yetkili makamlarla anlaştı.



Komisyon, sekiz ünlünün, TRX ve BTT’nin reklamını yaptığını ancak bundan para aldıklarını açıklamadıkları için suçlandıklarını duyurdu.