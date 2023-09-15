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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araziye 3 ton buğday bıraktılar

        Çankırı'da boş araziye 3 ton buğday bıraktılar

        Çankırı'da köy sakinleri, boş araziye dökülmüş 3 ton buğday buldu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olaya ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:59
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        Araziye 3 ton buğday bıraktılar
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde boş araziye dökülmüş buğday bulundu.

        Yalıözü köyü yakınlarında boş araziye bırakılmış halde yaklaşık 3 ton buğday bulan köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        "BİZİM KÖYÜN DEĞİL, BAŞKA BİRİNİN"

        Köy sakinlerinden Erdal Karaağaç, bahçesinin su kanalını temizlemek istediği esnada buğday yığınını fark ettiğini söyledi.

        Köyde ikamet eden kişilerin buğdayı bırakmayacağını belirten Karaağaç, "Köyümüzde tarımla uğraşan 5 kişi var. Hepsi de 'Bu bizim değil' dedi. Ondan dolayı bu bizim köyün değil, başka birinin. Burası da ıssız bir yer." ifadesini kullandı.

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