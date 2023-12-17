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        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

        Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:52
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        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor
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        Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Yüksek kesimlerde karla birlikte yer yer sis etkili oluyor.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor.

        Söz konusu yolda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Yolda çalışma yürüten Karayolları ekipleri, sürücülerin buzlanma ve sise karşı tedbirli olmalarını istedi.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı ile kaplandı. İlçedeki bazı küçük gölet ve şelaleler dondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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