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        Ardahan'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:15
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        Ardahan'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş ile 8 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.T yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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