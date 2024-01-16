Ardahan'da 2 firari hükümlü yakalandı
Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş ile 8 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.T yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
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