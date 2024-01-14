Ardahan'da Kura Nehri'nde gün batımında buharlaşma görüntülendi

Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle Kura Nehri'nde gün batımı oluşan buharlaşma kameraya yansıdı.

Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte akşam saatlerinde Halil Efendi Mahallesi mevkisinde nehri besleyen su kaynaklarında buharlaşma oluştu.

Buharlaşmanın gün batımıyla birleşmesi ise güzel görüntü oluşturdu.

Havanın soğumasıyla geceyi alanda geçirmek isteyen onlarca yaban ördeği de su kaynağında toplandı.

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