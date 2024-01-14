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        Ardahan'da Kura Nehri'nde gün batımında buharlaşma görüntülendi

        Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle Kura Nehri'nde gün batımı oluşan buharlaşma kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:17 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:40
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        Ardahan'da Kura Nehri'nde gün batımında buharlaşma görüntülendi
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        Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle Kura Nehri'nde gün batımı oluşan buharlaşma kameraya yansıdı.

        Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte akşam saatlerinde Halil Efendi Mahallesi mevkisinde nehri besleyen su kaynaklarında buharlaşma oluştu.

        Buharlaşmanın gün batımıyla birleşmesi ise güzel görüntü oluşturdu.

        Havanın soğumasıyla geceyi alanda geçirmek isteyen onlarca yaban ördeği de su kaynağında toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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