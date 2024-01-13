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        Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

        Ardahan ve Kars arasındaki yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:07
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        Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu
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        Ardahan ve Kars arasındaki yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelenler, atlı kızaklara binerek hafta sonunu değerlendiriyor. Buz üzerinde gezinti yapan turistler, gölün manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

        Yerli ve yabancı turistler, göldeki gezintinin ardından bindikleri atlı kızaklarla fotoğraf çekiliyor.

        Çanakkale'den gelen Öznur Özel, AA muhabirine, ilk kez Çıldır Gölü'nü gördüğünü ve atlı kızağa bindiğini belirterek, "Türkiye'nin bir ucundan diğer uçuna geldik. Çok güzel bir manzara. İyi ki Ardahan'a gelmişiz. Atlı kızağa bindik, şimdi ise buz üstünde yürüyüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Arkadaşlarıyla İzmir'den gelen Candan Kaygusuz da Çıldır Gölü'nün atlı kızak ve buz üstünde gezinti keyfinin tarifi mümkün olmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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