Ardahan ve Kars arasındaki yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelenler, atlı kızaklara binerek hafta sonunu değerlendiriyor. Buz üzerinde gezinti yapan turistler, gölün manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

Yerli ve yabancı turistler, göldeki gezintinin ardından bindikleri atlı kızaklarla fotoğraf çekiliyor.

Çanakkale'den gelen Öznur Özel, AA muhabirine, ilk kez Çıldır Gölü'nü gördüğünü ve atlı kızağa bindiğini belirterek, "Türkiye'nin bir ucundan diğer uçuna geldik. Çok güzel bir manzara. İyi ki Ardahan'a gelmişiz. Atlı kızağa bindik, şimdi ise buz üstünde yürüyüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla İzmir'den gelen Candan Kaygusuz da Çıldır Gölü'nün atlı kızak ve buz üstünde gezinti keyfinin tarifi mümkün olmadığını söyledi.