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        Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:10
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        Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca 2 şarjör ile 30 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A'nın Ardahan'daki ikametinde ise bir tabanca ve şarjör ile 20 fişek bulundu.

        Şüpheli Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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