Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım aksadı.

Ilgar Dağı mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 18 tır için AFAD ve karayolları ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, tırları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.