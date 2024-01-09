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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:44
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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım aksadı.

        Ilgar Dağı mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 18 tır için AFAD ve karayolları ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, tırları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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