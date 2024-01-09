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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü muska içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

        Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:03
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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü muska içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
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        Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında durdurdukları otobüste arama yaptı.

        Aramada jandarma ekibi, yolculardan M.A'nın üzerinde muska içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Açık ceza infaz kurumundan izinli çıktığı öğrenilen hükümlü, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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