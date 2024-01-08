Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapılması planlanan tır parkına ilişkin incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapılması planlanan tır parkına ilişkin incelemelerde bulundu.

        Vali Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernize edilmesi sonrası, geçen yıl 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı olarak kullanılacak alanda inceleme yaptı.

        Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Türkgözü Müdürü Engin Takaz ve diğer ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Çiçek, Türkgözü'nün Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi.

        Çiçek, "Bu kapımızda modernizasyonun ardından hizmet kalitesi arttı. Gerek tır gerekse vatandaşlara kaliteli hizmet sunuluyor. Dolayısıyla Türkgözü'nde yapılacak olan tır parkına ilişkin yerinde incelemelerde bulunduk, ilgililerden bilgi aldık. Buraya yapılacak tır parkı kapıdaki hareketliliği ve ticareti daha da arttırmış olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu
        Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu
        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü
        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü
        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı